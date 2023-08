Câini morţi şi sfâşiaţi la adăpostul din Buzău. Un virus omoară tot mai mulți câini Adapostul Primariei Buzau a devenit scena unei tragedii ingrozitoare in lumea cainilor comunitari, alimentand un conflict intens intre iubitorii de animale și autoritați. Recent, au aparut dezvaluiri cu privire la decesele cainilor din adapost și starea deplorabila a acestora. Conform informațiilor obținute, adapostul a fost afectat de o raspandire a virusului Parvoviroza, o boala grava care a dus la moartea unui numar semnificativ de caini. Potrivit experților, șansele de supraviețuire pentru cainii infectați cu acest virus sunt de doar 9%, in absența tratamentului adecvat. Conflictul dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

