Stiri pe aceeasi tema

- Un caine care a disparut in urma cu mai mult de un an si care de atunci era cautat de o familie din municipiul Arad a fost gasit de politisti, zilele trecute, antr-un sat aflat la 60 de kilometri de oraș. Ruby are patru ani si jumatate, e negru si foarte curios din fire, dupa cum l-au descris proprietarii.…

- Ruby este un caine in varsta de patru ani si jumatate, negru si foarte curios din fire, dupa cum l-au descris proprietarii. El a fugit de acasa in iunie 2020, iar de atunci era cautat.Fetitele Carla si Ema, in varsta de 10 ani, respectiv patru ani, erau prietenele cele mai bune ale patrupedului si au…

- Un caine care a disparut in urma cu mai mult de un an si care de atunci era cautat de o familie din municipiul Arad a fost gasit de politisti la o distanta de peste 60 de kilometri. Ruby este un caine in varsta de patru ani si jumatate, negru si foarte curios din fire, dupa cum l-au descris…

- Este intrebarea la care incearca sa gaseasca un raspuns polițiștii de la Protecția Animalelor, dar și cei de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IJp Giurgiu. Luni dimineața, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, impreuna cu cei din Serviciul de Investigare…

- O filmare in care apare un caine care este legat de carligul unui mașini aflate in mers in localitatea Rașinari, județul Sibiu a aparut luni pe grupul de Facebook „113” Poliția Animalelor și a starni reacții puternice de revolta, relateaza publicația locala Turnul Sfatului. Persoana care a urcat pe…

- Polițiștii aradeni de la Poliția Animalelor au salvat zeci de caini și 9 pisici dintr-un adevarat ghetou in care erau ținuți. Animalele se aflau intr-o curte din municipiul Arad. „In seara zilei de 25 iunie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați in mod direct despre faptul…

- Polițiștii aradeni de la Poliția Animalelor au salvat zeci de caini și 9 pisici dintr-un adevarat ghetou in care erau ținuți. Animalele se aflau intr-o curte din municipiul Arad. „In seara zilei de 25 iunie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați in mod direct despre faptul…

- Eveniment 23 de dosare penale intocmite de Poliția Animalelor din Teleorman iunie 15, 2021 11:53 Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Teleorman au intervenit la 16 apeluri primite pe numarul unic pentru situații de urgența 112, au aplicat 21 de sancțiuni contravenționale și…