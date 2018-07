Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 6-8 iulie va avea loc in comuna Bodoc Campionatul International de Atelaje cu Doi Cai, organizat de catre Consiliul Local al comunei Bodoc, Consiliul Județean Covasna și Federația Ecvestra Romana. Potrivit unui comunicat de presa emis de catre Consiliul Județean Covasna, „entuziasmul initial…

- In weekendul acesta se va desfașura Trofeul Sugas Bai Metalubs, circulatia publica fiind restrictionata in data de 17 iunie a.c., intre orele 11:00-14:00 si 14:30-18:30 pe drumul de legatura spre Sugas Bai. Trofeul Sugas Bai Metalubs reprezinta etapa a VI-a din Campionatul National de Viteza in Coasta…

- In cadrul manifestarilor consacrate aniversarii Centenarului Marii Uniri, Liga Cultural-Crestina „Andrei Saguna”, impreuna cu Episcopia Ortodoxa a Covasnei si Harghitei – Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Academia Romana – Centrul European de Studii Covasna-Harghita și…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazul” al judetului Covasna, in colaborare cu Consiliul Judetean Covasna și Primaria Cernat, organizeaza faza județeana a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, care se va desfașura duminica, 10 iunie 2018,…

- Consiliul Local si cel Judetean vor suporta cheltuielile de cazare si protocol, dar si cele de paza sau de salubritate. Piata Sfatului va fi pusa gratuity la dispozitie pentru Cerbul de Aur. TVR va aduce vedetele, iar Guvernul a alocat in acest sens 4,3 milioane de lei.

- Mai multi locuitori din comuna Bodoc au donat animale pentru gospodaria anexa a castelului Miko din satul Olteni, cumparat de autoritatile locale in urma cu cativa ani cu scopul de a-l reabilita si introduce in circuitul turistic. Intentia autoritatilor locale este ca in incinta acestui castel, ce…

- Covasneanul Bartha Eduard a castigat prima etapa a Campionatului National de Atelaje cu doi cai care s-a desfasurat la sfarsitul acestei saptamani in localitatea Olteni (comuna Bodoc), obtinand in clasamentul general cel mai bun rezultat dupa desfasurarea celor trei probe: dresaj/prezentare, maraton…

- In perioada 17 – 20 mai 2018 va avea loc in localitatea Olteni, comuna Bodoc, prima etapa a Campionatului Național de Atelaje cu Doi Cai 2018 organizat de catre Federația Ecvestra Romana, Consiliul Județean Covasna și Consiliul Local al comunei Bodoc. Terenul de atelaje din Olteni, inaugurat anul trecut…