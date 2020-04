Stiri pe aceeasi tema

- Echipa medicala formata din 11 medici, 3 asistenti si un ofiter de legatura din IGSU, care s-a aflat timp de 17 zile in misiune, in Italia, s-a intors acasa cu o aeronava militara cu care au fost transportate si materiale medicale donate de Papa Francisc pentru orasul Suceava.

- Medicii si asistentii romani care au luptat impotriva noului coronavirus in Italia s-au intors, sambata, in tara. Aceștia au fost intampinati, la aterizare, de Ludovic Orban si de Raed...

- Cadrele medicale care au acționat la Milano urmeaza sa ajunga, cat de curand, inapoi in țara, urmand sa fie intampinate la aeroport de catre premierul Ludovic Orban. Un avion militar tip C-27 J Spartan, aparținand Forțelor Aeriene Romane, a dus in Italia maști de protecție și urmeaza revina in jurul…

- O aeronava C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene a decolat sambata, la ora 9.00, de la Baza 90 Aeriana Otopeni, cu destinația Milano, pentru a transporta in Italia a 90 mii de maști de protecție tip FFP 2.

- „Avem o echipa medicala foarte performanta. Medicii sunt in permanența in contact cu pacienții pe care ii au sub observație, iar in aceasta perioada discuta cu pacienții prin orice canal posibil, in special cel online pentru a evita depresiile din cauza izolarii care ni s-a impus. Atat medicii, cat…

- Cadrele medicale de la Sectia de obstetrica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani au protestat, din nou, vineri, fata de decizia autoritatilor de a transforma unitatea in spital numai pentru pacientii cu COVID-19. Medicii si asistentii medicali au iesit in curtea unitatii…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, anunta adoptarea a patru Ordine ale comandantului actiunii, noile acte prevazand ca medicii nu pot refuza tratamentul unui pacient pe motiv ca acesta nu a fost testat pentru Covid-19 si ca personalul sanitar nu poate refuza detasarea la…

