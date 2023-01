Cadourile primite de Klaus Iohannis în 2022. Valoarea acestora depășește 23.000 de lei Un tablou din chihlimbar, un cutit militar, o replica a drapelului de lupta din 1822, un stilou marca Poenari, monede, seturi de ceai si de argint, se afla printre bunurile primite de presedintele Klaus Iohannis, anul trecut, cu titlu gratuit, cu prilejul unor actiuni de protocol. Valoarea totala a cadourilor primite in 2022 de seful statului este de 4.753 euro (23.515 lei), conform listei bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol si depuse la Comisia de evaluare din cadrul Administratiei Prezidentiale. Cel mai scump cadou primit de presedintele Iohannis… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

