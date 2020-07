Stiri pe aceeasi tema

- Codurile portocalii de vreme rea emise de meteorologi le-au pus in garda pe autoritați, mobilizand un numar impresionant de efective din randul structurilor pentru situații de urgența. Peste 5.000 de pompieri cu peste 3.000 de mijloace tehnice sunt pregatite sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare care anunța „manifestari de instabilitate atmosferica și cantitați de apa insemnate”, anunțul vizand aproximativ jumatate din țara, inclusiv județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Informarea este valabila incepand de astazi,…

- Intr-o perioada in care se poarta revenirea trupelor de la inceputul anilor 2000, foștii componenți Sweet Kiss s-au gandit sa se alinieze curentului și sa-și mai dea o șansa. Trupa se reunește la 20 ani de la destramare, cu visuri mari și speranța ca succesul nu se va lasa multa vreme așteptat, și lanseaza…

- Consultatiile telefonice si eliberarea retetelor in format electronic se pastreaza in perioada urmatoare, a anuntat, ieri, presedintele CNAS, Adela Cojan, potrivit Agerpres. „In sedinta de guvern s-a aprobat initiativa Casei Nationale de modificare a Hotararii de Guvern 252, prin care in aceasta perioada,…

- O mare parte din masurile de protectie instituite in sistemul de sanatate prin Ordonante militare, care s-au dovedit benefice pentru pacienti, vor fi mentinute si in perioada urmatoare, a anuntat, luni, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Institutia a precizat ca se va recomanda ca pacientii…

- Romania nu are absolut niciun program in domeniul economiei forestiere, iar alocarea financiara din fonduri europene este nesemnificativa, ceea ce face necesar ca in perioada urmatoare sa fie analizate toate posibilitatile pentru repornirea motoarelor economiei forestiere, sustine Asociatia Forestierilor…

- Din ce in ce mai multi angajatori isi cheama angajatii la munca, desi acestia au contractele de munca suspendate, iar in perioada urmatoare vom intensifica controalele, mai ales pe cazurile de munca nedeclarata, a atentionat, sambata, Tudor Polak, secretar de stat in Ministerul Muncii si Protectiei…

- Ziarul Unirea FOTO-VIDEO: Unirea Alba Iulia a reluat antrenamentele, in mediul online | Elevii lui Mihai Manea se pregatesc, prin intemediul skype, pe perioada pandemiei de coronavirus Unirea Alba Iulia a reluat antrenamentele, elevii lui Mihai Manea pregatindu-se prin intermediul skype, pe perioada…