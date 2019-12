Stiri pe aceeasi tema

- DJ Wanda a primit cadou o vacanta la Miami si New York 2019 a fost pentru DJ Wanda cel mai frumos an de pana acum si se incheie in aceeasi nota de fericire. Chiar daca mai sunt cateva zile pana la Sarbatori, Mos Craciun a vizitat-o deja pe DJ Wanda si nu a venit cu desaga goala, ci cu o vacanta de doua…

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Cu siguranta, sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa si speciala perioada a anul, deoarece, ne uneste, ne face sa ne detasam pentru un moment de probleme si ne face sa fim mai empatici unii cu ceilalti. 2. Care este cel…

- Maria Dragomiroiu (64 ani) si Bebe Mihu (62 de ani), sotul ei, care ii este si impresar, isi pregatesc bagajele pentru lungul drum spre America, unde solista este asteptata de romanii stabiliti peste Ocean. Anul acesta, cantareata va canta in New York si in Atlanta, unde promite sa sustina, ca de obicei,…

- Margherita, fiica Vioricai și a lui Ionița de la Clejani, are in sange muzica și show-ul, la fel ca și celebrii sai parinți. Aflata in turneu in Statele Unite cu familia sa, artista a facut senzație cu ținutele sale indraznețe in toate locurile unde a cantat. Margherita de la Clejani facesenzație la…

- Viorica Dancila a starnit controverse in timpul campaniei electorale, cand s-a afisat cu un ceas din aur masiv. S-au spus vrute si nevrute despre pretul bijuteriei, iar Viorica Dancila, dorind sa lamureasca acest aspect, a facut noi declaratii.

- Dj Wanda si iubitul sau Karl Katavich traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi indragostiti s-au casatorit in luna august a acestui an. Fiind cea mai importanta persoana din viata sotului sau, frumoasa bruneta a reusit sa il ajute pe acesta sa scape de 10 kilograme in doar cateva luni.

- Presedintele Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, a primit milioane de dolari de la traficanti de droguri, inclusiv de la Joaquin Guzman "El Chapo", sustine procuratura din New York, relateaza agerpres.ro.

- Un cuplu din Austria care a comandat doua rochii online a primit in schimb 24.800 de pastile de ecstasy, a anuntat luni politia din orasul Linz, relateaza dpa. Politia a estimat ca valoarea drogurilor se ridica la 500.000 de euro. Cuplul din orasul Linz a primit doua pachete. In timp ce intr-o cutie…