- Guvernul israelian a autorizat un mars controversat al militantilor israelieni de extrema dreapta la Ierusalim care urmeaza sa aiba loc peste o saptamana, potrivit unui comunicat difuzat de biroul premierului Benjamin Netanyahu, relateaza AFP. "Marsul va avea loc marti, 15 iunie, conform unui…

- Guvernul israelian a autorizat un mars controversat al militantilor israelieni de extrema dreapta la Ierusalim care urmeaza sa aiba loc peste o saptamana, potrivit unui comunicat difuzat de biroul premierului Benjamin Netanyahu, relateaza AFP. "Marsul va avea loc marti, 15 iunie, conform unui traseu…

- Statele Unite vor sa impiedice Hamas sa „beneficieze” de reconstrucția Gaza, a declarat, marți, secretarul american de Stat Antony Blinken, la Ierusalim, in prima zi a unei vizite in Orientul Mijlociu in speranța consolidarii armistițiului fragil intre statul evreu și mișcarea aflata la putere in enclava…

- Dupa aproape doua saptamani de violențe, a fost incheiat un acord de incetare a focului intre Israel și mișcarea islamista Hamas din Fașia Gaza. Totuși, Hamas a avertizat ca inca mai are „mainile pe tragaci” și a cerut Israelului sa puna capat violențelor din Ierusalim și sa soluționeze daunele din…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane face apel pentru incetarea conflictului armat dintre israelieni si palestinieni. „In contextul ingrijorator creat de escaladarea gravelor violențe de natura armata ce se desfasoara actualmente in spațiul israeliano-palestinian, ostilitați militare care au condus…

- Cateva mii de oameni au manifestat sambata la Sydney si alte cateva sute la Melbourne impotriva raidurilor israeliene din Gaza, dupa recenta escaladare a violentelor intre fortele israeliene si militanti palestinieni, relateaza Reuters. La Sydney, protestatarii au defilat prin oras scandand…

- Israelul a atacat mai multe pozitii din Fisia Gaza, dupa ce mai multe rachete au avut lansate din acest teritoriu catre Ierusalim. Ministerul palestinian de sanatate, condus de Hamas, a anuntat ca au murit 20 de oameni in Gaza, inclusiv copii, in urma atacurilor Israelului. Potrivit informațiilor oferite…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a efectuat atacuri aeriene in Fasia Gaza, in urma unui tir de racheta din enclava palestiniana catre sudul Israelului, relateaza AFP. ”Avioane de lupta si elicoptere au atacat o fabrica de munitie, un tunel de contrabanda si un post militar” Hamas, miscarea…