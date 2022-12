Stiri pe aceeasi tema

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat vineri Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie intr-un moment in care Moscova si-a inmultit masurile de stimulare a participarii la razboi, relateaza AFP. „Aceasta…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a decorat marti, la Kremlin, pe liderii prorusi ai celor patru regiuni ucrainene - Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie -, anexate ilegal de Moscova in septembrie, transmite EFE, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- 'Plecam de la principiul ca situatia se va stabiliza si ca vom putea dezvolta aceste zone intr-un mod pasnic'', a sustinut Putin la o intalnire cu cadre didactice transmisa de televiziunea rusa.Dupa o serie de infrangeri drastice suferite in ultimele saptamani de trupele ruse in urma contraofensivelor…

- Ucraina a anuntat joi ca a eliberat in decurs de o luna mai mult de 400 de kilometri patrati din teritoriile ocupate de Rusia in sudul acestei tari, trupele ruse confruntandu-se cu o contraofensiva ucraineana, informeaza AFP. "Fortele armate ale Ucrainei au eliberat peste 400 de kilometri patrati din…