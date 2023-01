Stiri pe aceeasi tema

- Cu o datorie de aproximativ 17% din valoarea bugetului local, Primaria Brezoi a declansat procedura de criza financiara dupa ce, in cursul anului trecut, o hotarare judecatoreasca definitiva a impus administratiei locale achitarea sumei de 7 milioane de lei catre o firma care a executat in 2014 lucrari…

Goldman Sachs va concedia pana la 3.200 de angajați in aceasta saptamana, in condițiile in care banca incearca sa faca reduceri de cheltuieli din cauza condițiilor economice incerte.

Bancherii din New York și Londra se pregatesc pentru bonusurile de sfarșit de an care, potrivit estimarilor recrutorilor, sunt cu 30% pana la 50% mai mici, in timp ce unii ar putea sa nu primeasca nimic, in condițiile in care tranzacțiile s-au blocat, iar situație economica este sumbra.

Urmatoarea criza financiara va fi cauzata de criptomonedele private, daca aceste active vor fi lasate sa creasca, a avertizat miercuri seful bancii centrale din India, citat de CNBC.

- O recesiune la nivel mondial este chiar dupa colț, in timp ce bancile centrale cresc agresiv costurile de imprumut pentru a domoli inflația - și de data aceasta, va declanșa mai multe turbulențe pe piața decat oricand, potrivit BlackRock, corporație multinaționala americana de gestionare a investițiilor,…

Statele Unite vor oferi Ucrainei un ajutor in valoare de 53 de milioane de dolari pentru a-i sprijini sistemul de electricitate, care este vizat de un val de atacuri din partea Rusiei, relateaza CNN, anunța News.ro.

Profitul operational in sistemul bancar a fost, in 2021, de 22,596 miliarde lei, in crestere fata de cel de 19,462 miliarde lei consemnat cu un an inainte, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

O chitara rupta care i-a apartinut lui Kurt Cobain ar putea fi adjudecata pentru o suma importanta in cadrul licitatiei ''Icons & Idols: Rock 'N' Roll'', organizata de casa Julien's Auction's la New York, potrivit Reuters.