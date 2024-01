Stiri pe aceeasi tema

- Suchana Seth, care conduce Mindful AI Lab, in centrul tehnologic indian Bengaluru, a fost retinuta in districtul Chitradurga, in statul Karnataka, in timp ce se intorcea din statul vecin Goa – cu taxiul – si a fost arestata dupa ce cadavrul a fost gasit in bagajul ei, anunta politia. Reuters scrie ca…

- Razboi Israel – Hamas. Fortele israeliene (IDF) care lupta impotriva Hamas au anuntat ca au descoperit cel mai mare tunel gasit vreodata in enclava, conceput pentru a transporta luptatori in vehicule catre granita cu Israelul, relateaza Reuters.

- Fortele speciale israeliene au recuperat cadavrul ostaticului Elya Toledano, in varsta de 28 de ani si care a fost tinut in Fasia Gaza de Hamas de la atacul din 7 octombrie in sudul Israelului, a anuntat armata vineri intr-un comunicat, citat de Reuters si France Presse, conform Agerpres.Potrivit…

- NASA va pregati un astronaut indian pentru o calatorie catre Statia Spatiala Internationala incepand de anul viitor, a anuntat miercuri administratorul agentiei spatiale americane, Bill Nelson, pe fondul aprofundarii legaturilor spatiale dintre India si Statele Unite, transmite Reuters.

- Capitalul total investit in startup-urile europene din domeniul tehnologiei este preconizat sa scada pana la 45 de miliarde de dolari in acest an, o reducere cu 55% fata de situatia din 2021, cand volumul investitiilor a depasit pentru prima data pragul de 100 de miliarde de dolari, potrivit unui studiu…

- Cadavrul unui barbat a fost descoperit, marti, in raul Somes, acesta fiind scos de catre pompierii din municipiul Satu Mare, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare.Potrivit sursei citate, pompierii au fost solicitati sa intervina in zona podului galben din municipiul Satu…

- Compania ucraineana de stat Naftogaz a anuntat vineri ca subsidiara sa de gaze a descoperit un depozit nou de gaze naturale "promitator" in vestul tarii, in Muntii Carpati, transmite Reuters.

- Tribunalul Covasna a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a inca unei persoane banuite ca ar fi infiintat o cultura de canabis in vecinatatea localitatii Valea Crisului, impreuna cu alti doi inculpati arestati pentru trafic de droguri de risc, informeaza Directia de Investigare a Infractiunilor…