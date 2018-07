Cadavrul unui bărbat, găsit plutind pe Bega, în zona Iosefin din Timișoara Cadavrul unui barbat, gasit plutind pe Bega, in zona Iosefin din Timișoara. Pompierii din Timișoara au intrat in alerta, luni dupa-amiaza, dupa ce au fost sesizați de mai mulți trecatori care au observat un cadavru plutind pe Bega. Salvatorii au descoperit ca este vorba despre trupul neinsuflețit al unui barbat de 64 de ani, din comuna Giroc, de langa Timișoara. Cadavrul barbatului a fost vazut plutind de mai mulți oameni care treceau prin zona Iosefin. Aceștia au sunat la 112, iar un ofițer și cinci subofițeri au intervenit de urgența, cu o autospeciala de prima intervenție, o barca, un echipaj… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

