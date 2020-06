Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 18 ani a fost gasita moarta, sambata, intr-o cabana din Vișeu de Sus, județul Maramureș. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat cu tanara. Poliția Maramureș a fost sesizata prin apel la 112 ca intr-o cabana parasita dintr-o zona izolata a localitații Vișeu de Sus…

- Potrivit șefului secției de toxicologie, Adrian Paslaru, colegul sau a fost gasit de asistenta pe scaun, langa chiuveta. „I-ar fi fost rau și s-ar fi dus sa vomite. Și in timpul acesta a facut infarct masiv sau trombembolie masiva a arterei pulmonare. Nu a avut probleme sau sa se planga sau…

- Incendiu puternic in Petrova. Dupa lichidarea incendiului pompierii au descoperit trupul carbonizat al unei persoane Sectia de Pompieri Viseu de Sus a intervenit, cu doua echipaje de stingere si un echipaj SMURD, la un incendiu in localitatea Petrova. Dupa lichidarea incendiului pompierii au descoperit…

- Crima infioratoare in Republica Moldova. Un barbat, care a disparut in urma unor circumstanțe dubioase, a fost gasit mort intr-o fantana parasita din localitatea Cimișlia, informeaza publika.md.La data de 9 martie, sora victimei a anunțat poliția ca barbatul a plecat de acasa in data de 7 martie și…