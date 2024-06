Trupul cunoscutului prezentator disparut in Grecia, gasit dupa cinci zile de cautari cu drona. Cadavrul a fost gasit in apropierea unui complex de peșteri de langa Agia Marina pe Symi, la aproximativ 10 metri de mare și nu pare sa prezinte niciun semn de ranire. Prezentatorul TV Michael Mosley, dat disparut miercuri de soția lui, […] The post VIDEO. Trupul cunoscutului prezentator disparut in Grecia, gasit dupa cinci zile de cautari cu drona. Cadavrul, descoperit in apropierea unei peșteri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .