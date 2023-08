Cadavru găsit plutind pe râu, la Cicăneşti, Argeș Pompierii argeseni au fost solicitati pentru extragerea unei persoane care ar pluti pe raul Cicanești din localitatea Cicanești. Se intervine cu o barca de salvare și o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat. Salvatorii au reușit sa scoata cadavrul! Este vorba despre un barbat in varsta de aproximativ 51 de ani, care nu prezinta semne vitale. Articolul Cadavru gasit plutind pe rau, la Cicanesti, Argeș apare prima data in Universul argesean . Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

