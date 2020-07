Stiri pe aceeasi tema

- Corpurile a 12 barbati, asasinati si ucisi de gloante, au fost descoperite intr-o camioneta abandonata la frontiera dintre statele mexicane Michoacan (vest) si Guerrero (sud), au informat sambata autoritatile locale, scrie AFP.Parchetul din Michoacan a precizat intr-un comunicat ca victimele…

- „Vestele galbene“ au ieșit, din nou, in strada, in ciuda interdicțiilor. Mai multe proteste au avut loc, sambata dupa-amiaza, in orase din Franta, unii manifestanti fiind retinuti, informeaza publicatiile Le Figaro si L’Express. Zeci de protestatari s-au adunat in Piata Republicii din Paris, in pofida…

- Proteste ale Miscarii "Vestele galbene" au avut loc, sambata dupa-amiaza, in orase din Franta, unii manifestanti fiind retinuti, informeaza publicatiile Le Figaro si L'Express.Zeci de protestatari s-au adunat in Piata Republicii din Paris, in pofida interdictiei impuse de autoritati in contextul…

- In paralel, autoritațile sanitare vor continua lupta cu Covid-19. Raman de ingrijit in spitale aproximativ 3.000 de bolnavi. Persoanele varstnice și cu sanatatea fragila nu vor fi obligate sa ramana in izolare insa li se recomanda prudența și cat mai puține contacte cu exteriorul. Pentru a controla…

- Franta ar putea deschide granitele pentru muncitorii sezonieri din agricultura, care dispun de un contract de munca, a anuntat Ambasada Romaniei la Paris. „Autoritatile franceze au anuntat ca vor fi introduse anumite derogari suplimentare pentru a permite trecerea frontierei intre Franta si tarile UE,…

- Ministrul pentru Afaceri Digitale, Cedric O, un apropiat la presedintelui Emmanuel Macron, a prezentat aplicatia ca un element cheie al strategiei Frantei pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Astfel, suspectii de coronavirus vor fi trebui sa o instaleze, potrivit presei de la Paris, insa…

- Intr-un moment in care statele din Europa se pregatesc sa iasa din carantina, autoritatile din Paris si Milano se orienteaza spre biciclete ca o modalitate de a relua deplasarea locuitorilor oraselor fara a agrava pandemia de coronavirus, transmite Bloomberg. Ministrul francez al Ecologiei a cerut…