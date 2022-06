Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a afirmat ca pentru minivacanta de Rusalii rezervarile pe litoral au crescut cu 20 la suta fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar unele hoteluri vor avea grad de ocupare de 100 la suta. Presedintele Organizatiei Patronale…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a sustinut, astazi, o conferinta de prezentare a raportului trimestrial asupra inflatiei. El a spus ca Romania nu mai este pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește inflația. Daca ne consoleaza cu ceva, avem vreo 7-8 țari inainte, a spus guvernatorul Bancii…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a anuntat, joi, ca pentru minivacanta de 1 Mai vor fi deschise peste 100 de hoteluri pe Litoral, fiind un grad de rezervare de peste 80% si a mentionat ca, pana la acest moment, Administratia Nationala Apele Romane „si-a facut treaba”,…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a anuntat, joi, ca pentru mini-vacanta de 1 Mai vor fi deschise peste 100 de hoteluri pe litoral, fiind un grad de rezervare de peste 80% si a mentionat ca, pana la acest moment, Administratia Nationala Apele Romane „si-a facut treaba”,…

- Minivacanta de 1 mai: Peste 80%-grad de ocupare in hotelurile de pe litoral RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (28 aprilie, ora 8:30) - Realizator: Catalin Cîrnu - Ușor, ușor, ne îndreptam catre mini, minivacanța de 1 Mai. Sezonul estival începe oficial peste doua zile, iar…

- Agentiile de turism care vor aduce turisti straini in Romania vor putea primi o subventie printr-o schema de minimis aflata in prezent in faza finala de dezbatere, a anuntat, ieri, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca. Acesta a adaugat ca odata cu modificarea…

- Moldova a devenit ”lider” incontestabil al Europei la capitolul creșterea prețurilor. Inflația in luna martie din Moldova a atins valoarea anuala de 22,2%, un record absolut pentru ultimii 22 de ani și un record absolut in intreaga Europa. Asupra acestui fapt a atras atenția fostul președinte al Republicii…

- Corporațiile din retail sunt gata sa declanșeze APOCALIPSA PREȚURILOR peste Europa! Tavalugul vine din Germania și nu are cum sa ocoleasca Romania. Dependenta de importuri, țara noastra se bazeaza foarte mult pe produsele comercializate in supermarketurile și hypermarketurile germane; din producatori,…