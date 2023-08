Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a anuntat, luni, ca, in urma raportului Corpului de Control privind tragedia rutiera de la 2 Mai, s-a luat decizia declansarii cercetarii prealabile pentru neglijenta fata de inspectorul sef al Politiei Judetene Constanta. Ministrul a mai declarat ca șeful…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, anunța concluziile anchetei Corpului de control la Poliția Constanța dupa accidentul din 2 Mai.„Cu privire la concluziile raportului. Modul de intervenție a fost caracterizat de o serie de incalcari ale normelor pe fondul pregatirii profesionale precare,…

- Adjunctul sefului IPJ Constanta cu responsabilitati in domeniul sigurantei rutiere si ordinii publice, seful Politiei Rutiere Constanta, seful Politiei municipiului Mangalia si seful Politiei Vama Veche au fost eliberati din functie, potrivit MAI. „De la inceput subliniez ca aceste informatii sunt obtinute…

- Ministrul Afacerilor Interne a declarat ca in urma tragediei din 2 Mai a decis ca va trimite Corpul de Control al ministrului in Constanța pentru „a crea cadru, juridic, profesional și a desfașura expertiza necesara pentru investigarea minuțioasa a intregului lanț de evenimente”. El a mai adaugat ca…

- Șoferul de 19 ani care a ucis doi tineri in accidentul din 2 Mai a fost oprit de doua ori de un echipaj de poliție inainte de tragedia de pe șosea, potrivit unor surse din ancheta. Șeful Poliției Romane a trimis Corpul de Control la IPJ Constanța pentru a stabili daca se putea evita tragedia prin cele…

- Premierul Marcel Ciolacu a eliberat-o din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului pe Madalina Turza, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial.„Decizie privind eliberarea doamnei Maria Madalina Turza din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului”,…