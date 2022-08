Stiri pe aceeasi tema

- „Fapte, nu vorbe! PSD a crescut taxele de la 1 august iar pentru investitii nu a alocat 7% din PIB nici dupa aceasta rectificare”, a scris Florin Citu, joi pe Facebook. Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat, joi, dupa adoptarea rectificarii bugetare, in sedinta de Guvern, in contextul criticilor…

- A fost aprobata Prima rectificare a bugetului de stat și bugetului asigurarilor sociale din acest an a fost aprobata, anunța ministrul Finantelor, Adrian Caciu. Cheltuielile pentru investiții cresc cu 3,4 miliarde de lei.

- Rectificarea bugetara a tinut cont, in principal, de finantarea pachetelor de sprijin pentru economie si pentru cetateni aprobate de Guvern in acest an, a declarat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, conform Agerpres.roIn principal, trebuie sa specificam ca pentru aceasta rectificare s a avut clar in…

- Ministrul Finantelor a spus despre amanarea ratelor ca ”romanii se vor duce la banca cu o declaratie pe proprie raspundere ca le-au crescut cheltuielile, in ultimele 3 luni, cu 25% fata de o perioada similara din anul anterior”. ”Evident ca trebuie sa ia in calcul ca pot beneficia de aceasta amanare…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a anuntat, dupa sedinta Executivului, adoptarea Ordonantei privind modificarea Codului Fiscal: Termenul de intrare in vigoare a impozitului pe cifra de afaceri de 1% sau a optiunii de impozit pe profit in HORECA a fost dus la 1 ianuarie 2023, potrivit News.ro. Ministrul…

- Guvernul a adoptat in sedinta de vineri, prin ordonanta, o serie de modificari la Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, ca in urma discuțiilor, Guvernul a decis sa elimine excepțiile, iar pe de alta parte sa asigure mediului de afaceri predictibilitate…

- UPDATE – Guvernul a adoptat vineri forma finala a ordonantei de modificare a Codului fiscal, cateva masuri urmand sa intre in vigoare la inceputul lunii viitoare, a anuntat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, in briefingul care a urmat sedintei Executivului. ‘Astazi am adoptat forma finala a ordonantei…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat miercuri, dupa sedinta Executivului, ca vom avea o rectificare pozitiva, el aratand ca este un Breaking News. Potrivit oficialului, tara noastra nu se mai imprumuta cu 9,3% ci cu 8,6%.