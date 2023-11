Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat joi ca valabilitatea voucherelor de energie a fost prelungita pana la 31 martie 2024, in conditiile in care termenul initial era 31 decembrie 2023. „Incepem cu vestea buna pentru cei care sunt beneficiari de vouchere de energie:…

- ”Peste 18.800 de cereri de prefinantare/plata/rambursare cu o valoare de cca. 5 miliarde euro aferente programelor operationale 2014-2020 procesate de MIPE in ultimele 5 luni. Peste 2,2 miliarde euro rambursate de catre Comisia Europeana in aceasta perioada si alte 2 miliarde euro in curs de rambursare.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat, miercuri, la "Topul National al Firmelor Private din Romania", ca isi doreste ca pana la jumatatea anului 2024, toti banii disponibili sau alocati Romaniei pentru IMM-uri sa fie la dispozitia firmelor, informeaza Agerpres."Romania…

- Romania are la dispozitie in acest moment 10 miliarde de euro pentru IMM-uri, iar din acestea, 7 miliarde de euro sunt deja in joc, a declarat, miercuri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, la "Topul National al Firmelor Private din Romania"."Romania are la dispozitie in…

- Comisia Europeana a platit, vineri, a doua cerere de plata a Romaniei, de 2,76 miliarde euro, din cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, potrivit unui comunicat de presa al Executivului comunitar. Banii vin sub forma de granturi și imprumuturi.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a afirmat ca Romania isi asuma si se duce cu angajamente in fata Comisiei Europene, dar acestea nu trebuie sa afecteze cetatenii si economia. ” Sa stiti ca tara nu traieste din tinte de deficit", a spus Caciu, scrie News.ro.“Ceea ce trebuie…

