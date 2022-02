Stiri pe aceeasi tema

- Cabral și Andreea Ibaka se confrunta cu perioada colicilor lui Tiago, motiv pentru care nu prea se odihnesc de la plansete nocturne și agitația micuțului Proaspeții parinți se declara neputincioși in fața situației in care mezinul familiei incepe sa planga și sa se agite de la colici. Ei spun ca in…

- La DIGI ofertele se țin lanț, iar excepție nu face nici serviciul de internet fix, care se afla in centrul celei de-a treia campanii NETUARIE, care se desfașoara in perioada 7-28 februarie. DIGI transforma din nou luna februarie in sarbatoarea netului super rapid și aduce reduceri atat pentru clienții…

- De la 1 februarie romanii se vor confrunta cu noi majorari de tarife. Scumpirile in randul alimentelor vor fi resimțite incepand cu luna februarie, mai ales ca luna ianuarie este cunoscuta ca fiind perioada reducerilor dupa sarbatori. Cu toate acestea, datele Institutului Național de Statistica au…

- Maia Morgenstern are o poveste de viața parca rupta din filme. Actrița a trecut prin mai multe incercari inainte ca sa devina celebra și nu se da la o parte sa vorbeasca despre ele, cand are ocazia. Maia Morgenstern a facut cateva dezvaluiri neașteptate, in cadrul podacastului „Trup și suflet”, gazduit…

- Aproape jumatate dintre medicamentele cumparate in perioada octombrie 2020 – septembrie 2021 au fost pentru tratarea bolilor de stomac sau de inima. Cele mai cautate medicamente dupa volum in perioada octombrie 2020 – septembrie 2021 au fost cele care trateaza problemele digestive si cardiace,…

- Ai ramas insarcinata in luna decembrie? Vei fi fericita sa afli exista cateva beneficii puternice pentru copiii nascuți la noua luni dupa cea mai minunata perioada a anului. Sarcinile concepute in perioada Craciunului sunt mai sanatoase, iar din punct de vedere statistic, un nou studiu a aratat ca bebelușii…

- In iunie 2019, Lavinia Parva a nascut primul ei copil și al treilea pentru Ștefan Banica jr. Cantareața s-a imparțit in ultima vreme intre viața de familie și cariera ei. Acum, vedeta a recunoscut ca nu iși dorește al doilea copil, Alexandru ii ocupa tot timpul, mai ales ca nu are bona. De cand a nascut,…

- Nepotul regelui Mihai, Nicolae al Romaniei, anunța venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Nicolae al Romaniei a anunțat, duminica, printr-un comunicat de presa, venirea pe lume al celui de-al doilea copil. „In Ajunul sarbatorii Sfantului Nicolae, ocrotitorul copiilor, va impartașim…