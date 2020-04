Cabral dezvăluie experiențele personale trăite în spitalele din România Cabral face cateva dezvaluiri uluitoare despre spitalele din Romania in care prezentatorul de televiziune a avut neșansa de a ajunge. Cabral a criticat persoanele care iau in deradere masurile de restricție impuse de autoritați pentru prevenirea raspandirii coronavirusului și susține ca cea mai mare teama a oamenilor intocmai asta ar trebui sa fie, și anume sa ajunga internați in spitale: „Toata campania asta cu #staiacasa e facuta prost. In loc sa te rogi de oameni, in loc sa faci ‘nșpe mii de reportaje pe TV, spoturi și apeluri online… mai bine difuzezi mai multe imagini din spitalele noastre…… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

