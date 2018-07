Stiri pe aceeasi tema

- Un locuitor mediu al Moldovei își poate procura din salariu doar 2,4 mii kWh de energie electrica, fiind cel mai puțin printre cele 42 de țari ale Europei. Despre aceasta arata datele clasamentului țarilor Europei privind accesul populației la energia electrica, realizat…

- Un protocol supriza a fost incheiat intre Primaria Targu Jiu și Direcția Generala Anticorupție. In plin scandal al protocoalelor cu insituțiile de forța, primarului din Targu Jiu i se cere demisia dupa ce a semnat un astfel de document fara sa anunțe Consiliul Local, anunta Antena 3.Vezi și: Planta…

- Consumatorii casnici de energie electrica isi pot schimba furnizorul cu altul care le ofera un pret mai mic, fara a iesi insa din piata reglementata, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), remis presei. Oficialii ANRE menţionează că,…

- Autoritațile locale de la Lupeni au o inițiativa inedita. Dupa modelul american, și-au propus sa formeze patrule ale Poliției Locale cu voluntari. Legile naționale permit acest lucru. Astfel, edilii de propun cetațenilor care doresc sa se alature polițiștilor locali pentru a patrula in cartiere.…

- Statistic, rata șomajului este scazuta in Valea Jiului. Realitatea este, insa, alta. Sunt sute de șomeri care nu sunt inregistrați in evidențele Agenției Locale a Forței de Munca. Locurile de munca din Valea Jiului pot fi numarate pe degete. Investitorii promiși in campaniile electorale nu au mai…

- În interviul de mai jos, Veaceslav Untila, presedintele Curtii de Conturi a R. Moldova (CCRM), deschide parantezele despre raportul de activitate al institutiei supreme de audit din tara noastra, prezentat, în aceasta saptamâna, în cadrul Comisiei parlamentare economie, buget…

- Cariera trebuie sa reprezinte oportunitatea de a demonstra, in cadrul unei firme, abilitatile si cunostintele profesionale, pentru un salariu. Dar cariera nu trebuie sa contravina valorilor adevarate: familie, prieteni, hobby-uri, sport, activitati sociale. Omul modern a ajuns sa se confunde…

- Sferturile Cupei Romaniei 2018 la fotbal feminin. Vasas Femina Odorhei a eliminat multipla campioana Olimpia Cluj. Programul complet al sferturilor de finala: CSȘ Targoviște – CFR Timișoara 4-2 Vasas Femina – Olimpia Cluj 4-3 (0-0, 1-1, 3-2) 13 mai ora 10:00 Piros Security – Navobi Iași ora 11:00 Fair…