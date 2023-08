Cabana Caraiman s-a redeschis Cabana Caraiman s-a redeschis pentru iubitorii de munte. Construita in anul 1937, in partea estica a platoului Bucegilor, cabana a fost renovata recent. Cabana Caraiman a fost mai mulți ani in proprietatea unui cetațean britanic, care o folosea de cateva ori pe an, drept casa de vacanța. Apoi a fost cumparata, recent, de violonistul Alexandru Tomescu, care, impreuna cu familia, a renovat-o și a repus-o la dispoziția turiștilor, potrivit G4Media.ro . „Cum sa spui nu la asa ceva? Cum sa zici mai degraba imi trebuie un apartament in Bucuresti? Nu mi-as fi iertat-o niciodata. Nu, aici e casa mea.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

