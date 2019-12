Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal uriaș a izbucnit la Serviciul Județean Ambulanța Caraș Severin, unde directorul unitații, Adrian Truica, este cercetat de procurorii DIICOT pentru ca iși amenința și șantaja fosta iubita.

- La sediul Poliției Municipiului Pitești a fost condus un tanar de 21 de ani, din comuna Buzoești, banuit de savarșirea infracțiunilor de loviri sau alte violențe, lipsire de libertate in mod ilegal, talharie și harțuire. Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada octombrie – noiembrie a.c., pe fond…

- Robyn Crawford, acum in varsta de 53 de ani, susține ca a fost iubita legendarei Whitney Houston, in urma cu mulți ani de zile. Abia acum s-a facut lumina in privința unui capitol din viața cantareții, despre care nimeni nu prea a știut nimic pana acum.

- Un barbat de 44 de ani din Arges va fi prezentat vineri Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti cu propunere de luare a unei masuri preventive dupa ce a fost retinut pentru santajarea fostei concubine.

- In urma cu doua luni, Elena Ionescu, fosta solista a trupei Mandinga, a divorțat de tatal copilului sau. Solista a reușit sa depașeasca perioada grea din viața ei, și prin urmare, aceasta nu mai sufera absolut deloc dupa divorț.

- Elena Ionescu și Dragoș Razvan Stanciu au divorțat la doar un an jumatate de cand s-au casatorit și la un an de cand a venit pe lume fiul lor, Razvan. Cei doi au ramas in relații bune de dragul baiețelului, insa de curand fostul sau soț s-a afișat cu alta femeie, situație destul de neplacuta pentru…

- Un barbat din Suceava este cercetat dupa ce a incalcat ordinul de protectie emis de magistrati pentru ca acesta sa nu se mai apropie de fosta sa iubita. El a lovit-o pe femeie, a amenintat-o si i-ar fi spus ca il va ucide pe copilul pe care il au impreuna.

- Fosta sotie a lui Harvey Weinstein este noua iubita a lui Adrien Brody! Fosta sotie a lui Harvey Weinstein, Georgina Chapman, si-a refacut viata la doi ani dupa divortul de controversatul producator de film. Designerul de origine britanica Georgina Chapman, in varsta de 43 de ani, se iubeste acum cu…