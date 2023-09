Stiri pe aceeasi tema

- La data de 30 septembrie a.c., in jurul orei 13:59, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, in localitatea Cernica, pe fondul unor discutii contradictorii, un barbat a fost agresat fizic, prin injunghiere, de catre fratele sau.Potrivit IPJ Ilfov, la fata locului…

- Inca o tragedie produsa de un șofer drogat, de data aceasta la Popesti-Leordeni, in apropiere de Capitala. O femeie a murit si o alta fost ranita sambata, in urma unui accident provocat de un sofer beat si care se afla și sub influenta drogurilor. In același timp, au fost avariate cinci masini parcate.…

- Scene halucinante la sala de sport Gabriela Szabo din Voluntari, acolo unde mai multe persoane s-au luat la bataie. Din primele informatii, conflictul a intervenit in urma unui meci de baschet.O persoana ar fi fost ranita, fiind transportata la spital. "La data de 23 iulie a.c., in jurul orei 16:54,…

- La data de 15 iulie a.c.,in jurul orei 11:56, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe DNCB, zona localitatii Glina, s a produs un accident rutier, intre un autotren si un autoturism.Potrivit IPj Ilfov, la fata locului s au deplasat politistii rutieri din…