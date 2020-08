Ca în filmele cu proști! A plecat locomotiva, au rămas vagoanele. Pline cu oameni Mai multe vagoane pline cu pasageri au fost uitate in gara din Piatra Neamț. Locomotiva a plecat fara vagoane. Oamenii au aflat abia dupa 20 de minute ca mecanicul a uitat sa cupleze vagoanele. Calatorii care trebuiau sa plece la București au urcat in tren cu biletele in mana. Numai ca, au trecut 10 minute, 15 minute, 20 minute si trenul nu mai pleca. Cațiva oameni au vrut sa vada ce se intampla si au coborat din vagoane, moment in care au constatat ca locomotiva a plecat fara vagoane. Se pare ca undeva, intre Piatra-Neamț și Roznov un tren a ramas blocat pe șine, iar locomotiva buclucașa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

