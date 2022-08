Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50 la suta pe an, de la 4,75 la suta pe an, incepand cu data de 8 august. In afara de majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50 la suta pe an,…

- ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 6 iulie 2022, a hotarat urmatoarele: majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an, incepand cu data de 7 iulie 2022; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de…

