In perioada 21 - 25 octombrie au fost consemnate 8.632 de schimburi cu actiuni, fata de 5.575 tranzactii in saptamana 14 - 18 octombrie 2019. Cea mai buna zi de tranzactionare a fost vineri, 25 octombrie, cand s-au inregistrat 2.001 tranzactii cu actiuni in valoare totala de 39,2 milioane de lei.

Actiunile Romgaz au fost cele mai tranzactionate in aceasta saptamana, schimburile pe aceste titluri fiind de 39 de milioane de lei, urmate de cele ale Bancii Transilvania (28 de milioane de lei), Fondul Proprietatea (15 milioane de lei), BRD - Groupe Societe Generale (14,6 milioane de lei)…