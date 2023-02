Stiri pe aceeasi tema

- Numarul investitorilor de pe piata de capital din Romania a continuat sa creasca si a ajuns la finalul lui 2022 la 133.000 de investitori, de la aproape 82.000 de investitori la finalul anului 2021, potrivit datelor Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI), citate de Bursa de Valori Bucuresti.…

- BVB, Pe Drumul Cel BunBursa de Valori București a inregistrat un nou record in 2022 in ceea ce privește valoarea totala de tranzacționare, care a depașit 24 mld. RON, in creștere cu 11% vs 2021. De asemenea, au fost realizate 42 runde de finanțare, mai mult decat jumatate din numarul record…

- • Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Bursa de Valori București (BVB) lanseaza un nou program de sprijin pentru imbunatațirea relației cu investitorii și de creștere a lichiditații actiunilor listate la bursa. • Pana la 3 companii vor fi selectate pentru a primi sprijin in imbunatațirea…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in scadere sedinta de marti, cu tranzactii de 3,62 milioane de lei (732.176 euro), efectuate dupa 30 de minute de la inceperea operatiunilor. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, a consemnat o depreciere cu 0,01%,…

- ”Piata de capital din Romania a crescut cu 8,6% in noiembrie prin prisma indicelui BET, care include cele mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), si a indicelui BET-TR, care include si dividendele. Este cel mai mare ritm de crestere consemnat la nivelul tuturor indicilor…

- Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, a declarat in cadrul evenimentului care a marcat aniversarea a 140 de ani de la inființarea primei burse de valori mobiliare din Romania, ca Bursa de Valori București trebuie susținuta. ”Așa dupa cum am enunțat și cu alte ocazii,…

- Companiile care detin retele informatice industriale (fabrici, retele operationale si de productie) se confrunta cu o crestere a provocarilor de securitate, iar cele mai dese sunt atacurile de tip phishing (73%), urmate de vulnerabilitatile software (46%) si ransomware 27%, conform datelor publicate…

- In cadrul emisiunii Saptamana Financiara de la Profit News TV din aceasta vineri, dr. Kristine Bago ii va avea ca invitați pe: CONSTANTIN SEBEȘANU – CEO Impact Developer & Contractor CARMEN UNGUREAN – Dr. Coordonator partener metodologie și monitorizare – ROCCAS & Dr. Coordonator al Programului național…