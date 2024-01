Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile moldovene intentioneaza sa inchida mai mult de jumatate din cele 38 de centre de cazare temporara pentru refugiații ucraineni pana la sfarșitul anului, a anunțat ministrul Muncii și Protecției Sociale al republicii, Alexei Buzu, relateaza stiripesurse.md"Planul nostru este sa avem 13…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu a declarat ca, in luna ianuarie, pentru anumite categorii de vulnerabilitate, vor fi aplicate mai multe teste pentru a verifica corectitudinea datelor introduse in sistem, scrie Radio Moldova. Alexei Buzu a subliniat ca persoanele care nu vor declara…

- Autoritațile au cheltuit aproximativ 100 de milioane de lei pentru a majora salariile angajaților guvernamentali. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, spune ca masura a fost necesara pentru a atrage personal de inalta calificare. "Mai puțin de 100 de milioane de lei au fost alocate pentru…

- Are 27 de ani și multa iubire de daruit. Alexandra indragește pe toata lumea și nu o data s-a repezit sa imbrațișeze straini. Asta o face fericita, spunea ea. Afla-i povestea uimitoare in randurile urmatoare.

- Cetatenii vor primi retroactiv compensații pentru perioada rece a anului, chiar daca cererea nu le-a fost validata. Precizarile au fost facute de catre ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Alexei Buzu, transmite Noi.md cu referire la tvrmoldova.md. Alexei Buzu, ministrul Muncii si Protectiei Sociale:…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu a declarat in cadrul emisiunii „DESCIFRAT” ca in sezonul de incalzire 2023-2024, autoritațile de resort au inceput sa aiba acces la datele birourilor de creditare pentru a verifica rata creditului achitat de familie. „ In formularul de solicitare a…

- Pensii 2024: Cand se va vedea pe taloane majorarea dupa recalcularea pensiilor Pensii 2024: Cand se va vedea pe taloane majorarea dupa recalcularea pensiilor Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a dat mai multe explicații despre noutațile cu care vine noua lege a pensiilor.…