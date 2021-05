Buzoienii, chemați să sprijine 10 tineri talentați din județ Este vorba despre tineri cu potențial in diferite domenii dar care nu dispune de toate resursele necesare pentru a-și in valoare la maxim acest potențial. Fundația Comunitara Buzau face din nou apel la buzoieni sa fie solidari și sa se implice intr-un program lansat pentru susținerea a 10 tineri talentați din județ, care nu […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Aluniș Art Center Buzau, Iulia Sarbu, a scris buzoienilor pe rețelele de socializare un mesaj prin care ii roaga sa se alature demersului pe care il face zilele acestea de a inființa o școala de olarit la Colți. Este vorba despre unul dintre proiectele alese de Fundația Comunitara Buzau…

- Fundația Comunitara Buzau va organiza Cercul de Donatori Buzau, ediția a III-a, in cadrul careia au fost selectate cele trei proiecte caștigatoare. Buzoienii din județ, din țara și din strainatate sunt invitați sa susțina online aceste trei proiecte.Susținatorii pot dona bani, timp, servicii, obiecte…

- Acestea vor fi prezentate in cadrul unei sesiuni on-line, in scopul de a atrage cat mai multe donații și sprijin de orice alta natura pentru a fi implementate. Zilele acestea s-a incheiat etapa de selecția a celei de-a treia ediții a Cercului de Donatori, etapa in care ONG-urile buzoiene și-au putut…

- Acestea vor fi prezentate in cadrul unei sesiuni on-line, in scopul de a atrage cat mai multe donații și sprijin de orice alta natura pentru a fi implementate. Zilele acestea s-a incheiat etapa de selecția a celei de-a treia ediții a Cercului de Donatori, etapa in care ONG-urile buzoiene și-au putut…

- La finele saptamanii trecute, angajații Direcției regionale Nord au anihilat activitatea infracționala a unei grupari criminale specializate in prepararea, comerțul și consumul de substanțe narcotice și precursorii. Aceasta activeaza din noiembrie 2020. La ora actuala sunt identificate doua persoane…

- Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocați vineri, 26 februarie, de la ora 13.00, in ședința ordinara, cu 42 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, contractarea asistenței juridice in litigiile cu Asociația Intercomunitara de Dezvoltare Alba Iulia – Transport local,…

- Fundația Comunitara Buzau este interesata sa descopere elevii talentați, cu abilitați deosebite, care au excelat in anumite domenii și care provin din medii defavorizate, pe care sa-i sprijine printr-o bursa pentru ca aceștia sa continue pregatirea, astfel incat toate calitațile lor, pasiunile, reușitele…

- Prin Ordinul 23 2021 a MAI, apar mai multe modificari la fisa medicala Tatuajele si piercingurile vor fi mentionate, pe langa afectiunile medicale Tineri care isi doresc sa fie admisi in scolile Ministerului Afacerilor Interne sau sa devina politisti trebuie sa stie ca a fost modificata procedura de…