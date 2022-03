Stiri pe aceeasi tema

- Buzoianul Andrei Ursu, cu numele de scena WRS, este cel care va reprezenta Romania la Eurovision 2022. El a caștiat finala Eurovision Romania 2022 de sambata; pe locul doi s-a clasat Kyrie Mendel, iar pe trei Dora Gaitanovici. Articolul VIDEO / Buzoianul WRS reprezinta Romania la Eurovision 2022 apare…

- Zece melodii se vor auzi in finala Eurovision Romania, pe 5 martie. Juriul a ales piesele, dupa ce artiștii au cantat live in primul show al Selecției Naționale. Spectacolul transmis in direct la TVR a fost completat cu un recital incendiar, susținut de Ilinca Bacila. Alex Parker & Bastien au deschis…

- Andrei Petrus si Alex Parker amp; Bastien se numara printre artistii calificati in finala selectiei nationale Eurovision, in urma semifinalei care a avut loc sambata, 12 februarie.Andrei Petrus concureaza cu piesa "Take me, iar Alex Parker amp; Bastien, cu melodia "All this love.Acestora li se alatura…

- Teodor Toma este un tanar de 24 de ani, student la Medicina, fost hasdeian, care a reușit sa caștige un faimos concurs de fotografie, organizat de Sony World Photography Awards. E a obținut premiul „National Awards Romania”, dupa ce fotografia sa a fost desemnata ca fiind mai buna decat alte 340.000,…

- Au cantat, au vorbit și au indemnat la libertate, solidaritate și spirit liber! Trupa de buzoieni formata din Mihai Ripeanu, Dan Manciulea, Sorin Calin și Robert Tache a fost prezenta la matinalii Razvan și Dani, unde ei au propus ca piesa lor sa fie privita ca o eliberare de la tot ce inseamna restricții,…

- Andrei Ursu, alias Wrs, este un artist multidisciplinar, cu o viziune unica, ce și-a facut debutul in showbizzul muzical cu piesa „Why”, care a obținut peste un milion de vizualizari pe YouTube și 400.000 de stream-uri pe Spotify. De asemenea, piesa „Amore”, feat. Ilkan Gunuc, a dominat topurile radio…

- O noua incercare la Eurovisionul romanesc, o noua piesa proprie! Dora Gaitanovici se numara printre cei 46 de semifinaliști ai Selecției Naționale pentru Eurovision 2022, iar melodia cu care artista intra in concurs se numește ,,Ana” și ii poarta semnatura, atat pe compoziție, cat și pe text. ,,Ana”…

- Trupa „Forțele de Munca” formata din Mihai Rapeanu – voce / Sorin Calin (aka Fulger) – chitara și voce / Dan Manciulea – chitara și voce-, a trecut de prima faza a Selecției Naționale Eurovision cu „HAI AFARA, FRATE!” videoclipul celui mai nou cantec, pe textul lui Florin Dumitrescu. De selecție au…