- Aproape o jumatate de veac au așteptat locuitorii comunelor Sarulești și Bisoca sa circule in condiții normale pe DJ 204C, iar acum visul lor s-a materializat. Dupa aproape trei ani de lucrari,drumul județean care leaga DJ 203K Vintila Voda de Bisoca este reabilitat, iar imaginile surprinse din drona…

- Articolul Accident rutier cu patru raniți, in localitatea buzoiana Vintila Voda se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Traficul auto pe DJ 203K a fost restricționat in localitatea Vintila Voda, din cauza unui accident rutier soldat cu ranirea a patru persoane. Din primele date de la fața locului…

- Potrivit IPJ Buzau, aseara - 01.11.2023, pe Dj203K, in Manzalești un pieton a fost accidentat mortal de o masina. Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul dinspre Buzau catre Lopatari, un șofer in varsta de 61 de ani, din Vintila Voda, ar fi surprins și accidentat un pieton…

- Se vad primele rezultate ale lucrarilor de asfaltare de pe DJ 204C, Vintila Voda – Bisoca, un drum pentru care locuitorii din zona au așteptat aproape 50 de ani. Reprezentanții Consiliului Județean Buzau – titularul proiectului – cred ca reabilitarea drumului va contribui la relansarea turismului in…

- Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a mers pe Drumul Județean 204C, care leaga localitațile Vintila Voda, Sarulești și Bisoca, pentru a verifica stadiul lucrarilor incepute in urma cu mai bine de o luna. Acesta s-a declarat mulțumit de ritmul in care se lucreaza și de progresul…

- Astazi, șeful Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a efectuat o vizita de lucru pe drumul aflat in reabilitare intre Vintila-Voda – Sarulești – Bisoca. ,,Am verificat astazi stadiul lucrarilor de modernizare a DJ 204C, unde, dupa finalizarea consolidarilor, a inceput turnarea primului strat…

- In ziua de 11 septembrie a.c., in timp ce actionau pe zona de competenta, in Bisoca, politistii din cadrul Postului de politie rurala Bisoca au depistat un localnic in varsta de 59 de ani, care a transportat cu o autoutilitara aproximativ 3 metri cubi de material lemnos de esenta fag pe care ulterior…

- In data de 16 august a.c., in jurul orei 10.00, politistii buzoieni au fost sesizati de producerea unui accident de circulatie pe DN2E85, in Posta Calnau.Din primele cercetari la fata locului a reiesit ca este vorba de o coliziune intre doua autovehicule ce se deplasau pe directia Buzau catre Vrancea,…