Butterfly Residence - un ansamblu cu finisaje premium din nordul Capitalei

Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan: „O spun foarte direct: in ultimii ani, urbanismul din București a fost o golanie, care a costat scump orașul și locuitorii sai. Am hotarat, de aceea, sa introduc pe ordinea de zi a ședinței CGMB de vineri proiectele de hotarare pentru suspendarea pe doi ani a PUZ-urilor de sector din Capitala.Primul…

- In contextul pandemiei și a creșterii exponențiale a timpului petrecut in casa, coroborat cu creșterea puterii de cumparare a romanilor, piața rezidențiala traverseaza o perioada de efervescența. Dezvoltatorii au in curs de derulare investiții de 1 miliard de EUR in proiecte de locuințe midlle & upper…

- Primarul sectorului 1 al Capitalei critica modul in care arata hotelul Triumf din Capitala, un subiect despre care Profit.ro a relatat in numeroase randuri, edilul prezentand acum imagini și susținand ca toata conducerea Regiei Patrimoniului și Protocolului de Stat (RA-APPS), in portofoliul ccareia…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea s-a prezentat luni seara la Clinica RMN Tineretului pentru a fi supus unor investigații la coloana, susțin surse pentru STIRIPESURSE.RO. La inceputul acestei luni, fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, anunța ca Liviu Dragnea s-a vindecat de COVID-19,…

- Prețul pe metru patrat al locuințelor din blocurile vechi din Chișinau a inregistrat o ușoara creștere in ultimele patru luni ale lui 2020, comparativ cu al doilea trimestru: 511 euro fața de 506 euro, cat era in vara. Cel puțin asta arata datele unei agenții imobiliare.

- Primarul Capitalei a declarat, vineri, ca nu intra in discuție carantinarea Bucureștiului in momentul de fața. Capitala are cea mai mare rata a incindenței cumulate la 14 zile. Primarul Capitalei, Nicușor...

- Controale inopinate in instituții pentru verificarea regulilor sanitare Autoritatile din Capitala se pregatesc sa faca o serie de controale inopinate în diferite instituții, pentru a se asigura ca regulile sanitare sunt respectate. În condițiile în care numarul cazurilor…