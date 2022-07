Stiri pe aceeasi tema

- Mai exista romani la Targu Mureș chiar daca acești nu sunt in conducerea primariei. Un grup de romani in frunte cu Dragoș Burghelia au pus tricolor romanesc la bustul lui Iancu de Hunedoara dezvelit azi de primarul Soos Zoltan. Urmare a atacurilor fara precedent la simbolurile și identitatea naționala,…

- Sambata, 30 iulie 2022, va avea loc festivitatea de inaugurare a statuii lui Iancu de Hunedoara. Monumentul, realizat de sculptorul Bocskay Vince, a fost donat Municipiului Targu Mureș de catre Cercul de Profesori Batthyany. Acesta va fi amplasat in incinta Cetații Medievale Targu Mureș, iar ceremonia…

- 1456: Stralucita victorie, la Belgrad, a lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei și regent al Ungariei, impotriva puternicei armate otomane conduse de Mahomed al II–lea, cuceritorul Constantinopolului. Citește și: Lectia de istorie. Tradarea colonelului Sturza In urma acestei victorii, Papa…

- Muzeul Județean Mureș este gazda unei noi expoziții de istorie in cladirea muzeului din Cetatea Targu Mureș: BEREA! – De la artizani la fabrica de bere. Vernisaj: 22 iulie 2022, ora 18:00 Locație: Secția de Arheologie și Istorie, parter – cladirea muzeului din Cetatea Targu Mureș, str. Avram Iancu,…

- In secțiunea rezervata juniorilor, s-au impus : Andreea Șoie (clasa a IX-a/Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara) si Vlad-Luca Orșa (clasa a X-a/Colegiul Național „Constantin D. Loga” din Timișoara) – medalii de aur, Ianis Razvan Costin Cojocaru (clasa a VIII-a/Școala Gimnaziala „Mihai…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au efectuat joi, 30 iunie, cinci percheziții pe raza județului Bihor (4) și Hunedoara (1) intr-un dosar penal de furt calificat. "In fapt, la data de 8 mai 2022, polițiștii Serviciului de Investigații…

- Consilierii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat marți, 14 iunie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru, amplasarea unui bust al voievodului Iancu de Hunedoara in Cetatea Medievala."Iancu de Hunedoara a fost o personalitate dominanta a istoriei romanești și maghiare din secolul al…

- Aproximativ 200 de politisti, jandarmi si pompieri participa, incepand de miercuri, timp de doua zile, la finala Campionatului de TIR al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), care se desfasoara in Poligonul Militar din Sangeorgiu de Mures. „In fiecare an, aceasta competitie se desfasoara, in baza unui…