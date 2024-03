Restricții pentru autovehicule de tonaj pe teritoriul Ungariei Traficul automarfarelor – autovehicule de mare tonaj, peste șapte tone și jumatate – pe teritoriul Ungariei va fi restrictionat din seara zilei de joi, ora 23 (ora Romaniei) pana vineri, 15 martie, ora 23.00 (ora Romaniei), masura fiind luata de autoritatile ungare deoarece 15 martie 2024 este declarata zi de sarbatoare nationala, nelucratoare, a informat, intr-un comunicat… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Autoritatile de frontiera ungare au informat Politia de Frontiera Romana ca incepand cu data de 14.03.2024 ora 23.00 (ora Romaniei) pana in data de 15.03.2024 ora 23.00 (ora Romaniei) pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone.…

