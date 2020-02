Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 19 februarie, se implinesc 144 de ani de la nașterea lui Constantin Brancuși, considerat cel important sculptor ai secolului al XX-lea. Cu ocazia Zilei Brancuși (promulgata prin lege in 2015), Primaria Buzau va reamplasa in Cimitirul Dumbrava bustul avocatului Petre Stanescu pe soclul original,…

