Bustul din Sebeș al lui Mihai Eminescu Alaturi de importantele monumente istorice și de arhitectura ale Sebeșului, adevarate atracții atat pentru publicul local, cat și pentru turiști, o alta categorie de bunuri de patrimoniu starnește tot mai mult interesul iubitorilor de arta și de cultura. Este vorba de monumentele de for public, prezente in numar din ce in ce mai mare pe aproape intregul areal al municipiului Sebeș, care au caracter comemorativ și de semnal, fiind dedicate unor mari personalitații ale culturii, artei și științei, ca Lucian Blaga (1895-1961), Mihai Eminescu (1850-1889), Carl Filtsch (1830-1845) și Dorin Pavel (1900-1979).… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

