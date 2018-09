Bușoi, atac la Teodorovici: E foamea de bani a Guvernului "Declaratiile ministrului Teodorovici despre pachete de servicii de sanatate diferentiate, in functie de cuantumul cotizatiei pentru sanatate, reflecta o foame majora de bani a Guvernului. Ministrul de Finante a vorbit ca un contabil, nu ca un om care cunoaste sistemul de sanatate. Ceea ce spune este ca guvernul PSD este gata sa stoarca niste bani, chiar si de la cei mai saraci, chiar si cu riscul ca un segment de romani sa nu mai beneficieze de niciun ajutor medical. Ideea este o eroare chiar si din punct de vedere economic, nu doar social. Lasarea unor oameni in bataia vantului, cu riscul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

