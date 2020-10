Stiri pe aceeasi tema

- Eurobarometrul Comisiei Europene arata ca 70% dintre romani considera drept „proasta” situatia economiei din Romania, in crestere cu sapte procente fata de toamna anului trecut. Sondajul, realizat in lunile iulie si august 2020 pe un esantion de 1.112 de respondenti, arata ca 60% dintre romani percep…

- Decizia Parlamentului de a mari pensiile cu 40% reprezinta un risc major pentru economia Romaniei si pune in pericol relansarea economica, considera reprezentantii investitorilor germani in Romania. "Decizia Parlamentului de a mari pensiile cu 40% reprezinta un risc major pentru economia…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca legatura feroviara de la Gara de Nord la Aeroportul ”Henri Coanda” este „absolut esentiala” si a punctat ca Romania are sansa ”enorma” ca in anii urmatori sa foloseasca bani europeni pentru infrastructura de transport. „Iata ca planul de relansare economica…

- "V-am spus ca PSD este un pericol pentru sanatatea economica a Romaniei. Nu am exagerat cu nimic. Astazi a mai venit o dovada. In comisia buget/finanțe PSD a votat sa creasca deficitul bugetar la 15% in 2020 și in același timp sa reduca gradul aprobat de indatoare cu 4 puncte procentuale.…

- Bucureștiul conduce in continuare la numarul cazurilor noi de coronavirus. Capitala este urmata in topul județelor afectate, la mare distanța, de Cluj, Suceava și Prahova.Potrivit bilanțului anunțat de autoritați, astazi, 16 septembrie, Bucureștiul are 211 cazuri noi de coronavirus.Dupa Capitala, topul…

- Sotia manelistului, Roxana, a postat cateva imagini pe retelele de socializare, in care il arata pe Florin Salam aproape de nerecunoscut. Artistul se plimba pe o trotineta, iar bruneta il filmeaza, moment in care se observa noul look. Nu stim daca exista vreun motiv pentru care poarta barba…

- Orban: Punctul de pensie, majorat cu 14%. Atat permite situația economica Punctul de pensie va fi majorat doar cu 14%, de la 1 septembrie, pentru ca atât permite acum situatia economica - a explicat premierul Ludovic Orban, în aceasta dupa-amiaza, la Timisoara. El a explicat ca…

- ​​Cât te costa daca vrei sa cumperi 6 ani de vechime pentru pensie ● Rectificarea bugetara este una contabila, fara viziune ● Daianu îl contrazice pe Câțu. „Ar fi fost mai oportuna o taxa de solidaritate” ● Lupta pentru banii din impozite ai multinationalelor ● Cum ne vom…