Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, Foodpanda s-a mutat pe Glovo in Romania, iar utilizatorii pot comanda in continuare produsele lor preferate. In luna decembrie a anului trecut, Glovo a primit aprobare din partea Consiliului Concurenței pentru achiziționarea Foodpanda in Romania. Incepand cu data de 1 februarie…

- Demersurile autoritatilor locale, in premiera absoluta, si unice la nivel national, de a ingradi si a nu da amploare evenimentelelor traditionale de Ziua Unirii de la Iasi par sa fi avut un efect contrar. "Terenul" ramas liber din centrul orasului a fost aproape monopolizat de George Simion si manifestanti…

- Dorin Dobrincu i-a fost profesor lui George Simion la masterat. Iata ce a scris el dupa manifestarile de astazi organizate la Iasi de fostul sau student: "Inteleg ca George Simion, aflat in direct la Antena 3 si ulterior la Realitatea TV, a acuzat miscarile prodezvoltare, pe mine in mod particular,…

- Mașinile vechi care polueaza mai mult trebuie sa dispara cumva de pe șosele, iar autoritațile pregatesc un program prin care statul da un bonus pentru casarea rablelor. In cadrul unei conferințe de presa susținuta de ministrul mediului, Tanczos Barna, transmite faptul ca proprietarii de mașini vechi…

- La intrebarea privind incheierea unui an și perspectivele, aș spune simplu ca 2021 a fost un an nefast pentru foarte mulți oameni. Cu pierderi de ființe apropiate, de joburi, de resurse, de șanse, de altele! Peste toate, a fost un an dificil, stagnant și sarac in promisiuni. Personal, m-am bucurat sa…

- Viceprimarul Daniel Juravle a anuntat ca o noua companie a ales sa vina la Iasi. Este vorba despre TaskUs. "O noua companie in Iasi! Ma bucur sa vad ca intalnirea pe care am avut-o cu cei de la TaskUs a dat roade. Si-au propus sa se extinda in Europa si au ales orasul nostru, alaturi de Lodz din Polonia.…

- Belarus a decis sa interzica importurile din mai multe țari incepand cu 1 ianuarie, ca raspuns pentru sancțiunile impuse de UE. Minskul este acuzat ca ar fi fost in spatele crizei migranților la granițele cu Polonia. Belarus a interzis importurile din țari Occidentale Un decret semnat de președintele…

- Medic Recuperare Medicala, despre COVID lung: Oamenii trebuie sa învețe sa respire la o noua capacitate pulmonara ● ​Mai solidare, mai puțin solitare: Pandemia mamelor ● Copiii sunt folosiți la protestele antivaccin din Suceava ● Interzicere completa a reclamelor în anumite zone ale drumurilor…