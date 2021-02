Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Novak, ministrul Tineretului si Sportului, a declarat, duminica, la Sangeorgiu de Mures, ca sistemul actual al educatiei pentru sport este unul deficitar si ca in perioada urmatoare vor fi schimbari majore, intrucat deja au avut loc discutii cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. “Sistemul actual…

- Fundatiei Mens Sana, care finanteaza Academia de hochei pe gheața „Szekelyfoldi Jegkorong”, in colaborare cu Asociatia LIDER, a inaugurat, duminica, 14 februarie, in comuna Sangeorgiu de Mures, un patinoar acoperit in valoare de peste 1.000.000 de euro, finantat de Guvernul Ungariei, noteaza Agerpres…

- Fundatiei Mens Sana, care finanteaza Academia de Hochei "Szekelyfoldi Jegkorong Akademia", in colaborare cu Asociatia LIDER, a inaugurat, duminica, in comuna Sangeorgiu de Mures, un patinoar acoperit in valoare de peste 1 milion de euro, finantat in cea mai mare parte de catre Guvernul Ungariei.…

- Fundatiei Mens Sana, care finanteaza Academia de Hochei "Szekelyfoldi Jegkorong Akademia", in colaborare cu Asociatia LIDER, a inaugurat, duminica, in comuna Sangeorgiu de Mures, un patinoar acoperit in valoare de peste 1 milion de euro, finantat in cea mai mare parte de catre Guvernul Ungariei.…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, s-a intalnit joi, 11 februarie, la București, cu Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației. "Vom continua și in acest an extinderile de rețele de apa și canalizare in Sangeorgiu de Mureș! Astazi, la București,…

- Asociatia taraneasca Eco Ruralis, impreuna cu Academia de la Geneva, organizeaza marti webinarul privind oportunitatile si obstacolele in implementarea Dreptului la Seminte conform Declaratiei ONU pentru Drepturile Taranilor si ale altor persoane care lucreaza in mediul rural in Romania. …

- *** Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ”Zona Metropolitana Zalau” organizeaza concurs in data de 1 februarie 2021, ora 10:00, la sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Zona Metropolitana Zalau” – Cladirea Transilvaniei, Piata Iuliu Maniu, nr. 4-6, in vederea ocuparii functiei vacante…

- In Targu Mureș, un patinoar artificial a fost amenajat, la inițiativa Primariei, in Cetatea medievala a orașului și in data de 14 decembrie parea a fi finalizat și pregatit pentru deschiderea sa, in data 19 decembrie. Toți iubitorii patinajului sunt așteptați și in acest an, in incinta Cetații medievale…