Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile toride specialiștii romani trag un mare semnal de alarma. In București, in mai multe cartiere, au fost depistați țanțarii purtatori ai virsului West Nile. Virusul West Nile poate provoca boli neurologice și moarte la oameni. Virusul se gasește frecvent in Africa, Europa, Orientul Mijlociu,…

- “Dupa aceasta intalnire am o intalnire cu Agrostar tocmai pentru a discuta cu producatorii, cu oamenii care sunt cei care creeaza oferta si am cateva intrebari foarte importante pentru ei, de exemplu, cum se face ca producatorii se plang ca preturile produselor sunt prea mici, iar consumatorii se plang…

- Specialiștii climatologi cred ca schimbarile climatice vor face ca vremea sa devina și mai extrema, iar oamenii inrautațesc situația. The Guardian a publicat un material in care incearca sa raspunda catorva intrebari legate de fenomenele meteo din ce in ce mai extreme și schimbarile climatice. In unele…

- Mary Simon, prima femeie indigena numita marți guvernator general al Canadei, a luptat toata viața împotriva forajului arctic și a vânatorii de foci și pentru apararea tradițiilor inuite, potrivit AFP.Noua reprezentanta a reginei Elisabeta a II-a, oficial șeful statului canadian, Mary…

- Prețurile de vânzare ale locuințelor ANL vor scadea în acest an la nivelul celor din 2019, potrivit unei modificari legislative inițiate de ministerul Dezvoltarii și adoptate joi de Guvern. Mai exact este vorba de o Ordonanța de urgența care modifica legea ANL, stabilind ca prețul de vânzare…

- Iapa gestanta a ramas fara putere și s-a prabușit. Barbatul a biciuit animalul cazut in șanț de mai multe ori ca aceasta sa se ridice.Dupa ce a vazut ca iapa nu se ridica, barbatul l-a chemat și pe proprietar. Dar și acesta a inceput sa bata iapa. Calul nu a mai rezistat și, dupa mai multe lovituri…

- Alice Mighiu (preluat de AMPress din contul de Facebook al scriitorului Eugen Mihaescu) … pe timpuri, in Europa și in Rusia, pe vremea epidemiilor (ciuma, holera, etc.) in mod constant bateau clopotele, și acest lucru nu era o superstiție, ci un mijloc dovedit de dezinfectare … Astazi, oamenii de știința…

- El a mentionat ca s-a gandit la un model care sa avantajeze utilizatorul frecvent al mijloacelor de transport in comun fata de calatorii ocazionali. „Impreuna cu colegii mei am gandit un model care sa avantajeze utilizatorul frecevent al mijlocului de transport in comun. La faptul ca trebuie sa promovam…