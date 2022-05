Stiri pe aceeasi tema

- Compania energetica rusa Gazprom a anunțat ca oprește livrarile de gaze naturale catre Polonia și Bulgaria, intensificand tensiunile dintre Kremlin și Europa in legatura cu aprovizionarea cu energie și cu consecințele tot mai grave ale razboiului purtat de Moscova in Ucraina. Fii la curent…

- Pretul barilului de petrol Brent cu furnizare in mai a urcat vineri pe piata futures din Londra la 109,54 dolari, in crestere cu 2,46% fata de cotatia de la inchiderea sedintei de joi, fiind influentat de situatia din Ucraina, relateaza agentia EFE. Pretul petrolului din Marea Nordului, de referinta…

- Pretul barilului de petrol Brent cu furnizare in luna mai a crescut vineri cu peste 3% pe piata futures de la Londra, in contextul incertitudinilor legate de aprovizionare, care urmare a invaziei ruse in Ucraina, relateaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. Petrolul din Marea Nordului, de referinta…

- Secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, anunța ca zilele urmatoare ale invaziei ruse în Ucraina vor fi și mai grave, deoarece Rusia va ataca și mai agresiv teritoriile ucrainene. Declarațiile au fost facute de Stoltenberg la o conferința…

- Prețul gazelor naturale a atins, miercuri, un nivel record in Europa, pe fondul ingrijorarilor comercianților ca aprovizionarea cu gaze naturale ar putea fi intrerupta din cauza razboiului din Ucraina.

- Fostul jurnalist clujean, Cristian Popa, a facut o analiza a razboiului din punct de vedere macro. Ucraina renaște, iar Rusia decade, neințelegand ca lumea s-a schimbat.”UCRAINA, AI INVINS!In strada, activ pe twitter, in permanent efort diplomatic și dialog cu liderii occidentali, „Ze” are și puterea…

- Prețul gazului in Europa a crescut cu 41%, dupa ce Rusia a atacat Ucraina și e haos la bursa.Prețul gazului pe piața europeana a crescut cu peste 40%, de la 1.000 de dolari pe mia de metri cubi, ieri, la peste 1.400 de dolari, astazi.Prețul gazului pe piața europeana a crescut cu peste 40%, dupa patru…

- Analiza mai atrage atentia ca Rusia a mobilizat 150.00 de soldati la granita cu Ucraina incepand din toamna. Unitati din toate districtele militare si parti ale armatei au fost mobilizate in acest scop, subliniaza serviciul de informatii externe, potrivit DPA, anunța Agerpres."Este cea mai mare mobilizare…