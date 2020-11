Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul conferintei de presa pe care a sustinut-o miercuri seara, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat daca se va vaccina in mod public. „Daca se crede ca asta ar ajuta, cu placere. Eu sunt pentru vaccinare!”, a raspuns ferm presedintele Iohannis. Cand vin primele doze de vaccin in tara noastra?…

- Partidul Social Democrat va lua masuri clare și sigure pentru susținerea și promovarea produselor alimentare romanești, a fermierilor și pentru retehnologizarea agriculturii, așa cum a mai facut-o in perioada in care a fost la guvernare. PNL demonstreaza ca nu pune deloc preț pe munca oamenilor simpli.…

- Bogdan Ivan, candidatul PSD de pe poziția a doua pentru Camera Deputaților, a declarat intr-un mesaj postat pe pagina sa de facebook ca prioritatea Romaniei pentru a evita o criza sanitara acuta este de a angaja personal medical nou. Pentru acest lucru, este nevoie ca țara noastra sa reduca perioada…

- Biroul Electoral de Circumscripție Județeana nr. 26 Maramureș s-a intrunit pentru stabilirea ordinii de inscriere, prin tragere la sorți, pe buletinul de vot la pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților. Astfel, ordinea pe buletinul de vot la Camera Deputaților este: 1. UNIUNEA DEMOCRATA MAGIARA…

- Violeta Alexandru spune ca pensiile romanilor vor creste si anul viitor. Ministrul Muncii a declarat ca Romania este singura tara care a venit cu majorari, din repsect pentru pensionari. De asemenea, guvernantul PNL a discutat si despre arhivele Caselor de Pensii si schimbarile pe care le-a facut pe…

- Cu peste un milion de morți și zeci de milioane de bolnavi la nivel mondial, pandemia silește guvernele sa ia masuri de prevenție, ce afecteaza și piața. Numai in UE sunt un sfert de milion de decese, iar rata imbolnavirilor amenința mai departe economia. Anunțarea de noi restricții a facut ca bursele…

- Romanii au nevoie de stabilitate, de siguranța locurilor de munca. Companiile private au nevoie sa fie susținute pentru ca ele sunt motorul economiei. Programul PSD ,,Munca și Demnitate Sociala” propune soluții concrete dupa ce Guvernul lui Iohannis a eșuat in gestionarea crizei economice. Candidatul…

- Co-presedintele USR Dan Barna afirma ca partidul i-a adresat de mai multe ori lui Nicusor Dan invitatia de a reveni in USR. "Eu insa cred, daca imi dau o parere personala, ca va ramane primar independent tocmai pentru ca aceasta sustinere a celor doi poli de forta de pe dreapta din Bucuresti, USR-PLUS…