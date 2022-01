Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe orase din Romania inregistreaza o rata de infectare cu COVID 19 cumulata la 14 zile de peste 3 la mia de locuitori, a informat, vineri, 14 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica GCS . Lista localitatilor cu incidenta mai mare sau egala cu 3 1000loc 14.01.2022 Lista orase si municipii cu…

- Industria, societatea și planeta se confrunta cu o urgența climatica fara precedent. De aceea, guverne din intreaga lume au inceput sa utilizeze surse cat mai curate de energie și sa adopte masuri... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Situatia epidemiei de COVID-19 continua sa se deterioreze in Uniunea Europeana si este considerata „foarte ingrijoratoare”’ in zece tari si „ingrijoratoare”’ in alte zece, a...

- Ion Dumitru: „In agricultura și industria alimentara situația devine critica!” Ion Dumitru, președintele Asociației Comunelor din Romania, filiala Argeș, primar al comunei Argeș, afirma ca incep sa se resimta din ce in ce mai acut efectele deciziilor nesabuite ale guvernelor de dreapta in privința liberalizarii…

- „Lista de miniștri a fost aprobata cu o singura abtinere iar programul de guvernare a fost votat in unanimitate. Maine s-ar putea sa avem un BPN in care votam”, a anunțat Florin CițuPreședintele PNL a declarat ca „acest guvern va trece. Numarul de voturi e mai mic decat 264. Am vorbit cu dl Kelemen…

- Ce nu ai voie sa faci daca nu ai certificatul verde? Oamenii nevaccinați au parte de o serie lunga de restricții. Lista completa a fost clarificata de Raed Arafat. Ce nu vor mai putea face nevaccinații? Lista completa de restricții pentru cei nevaccinați Situația in care se afla Romania este una alarmanta…

- Nicolae Ciuca mai are fix o saptamana sa obțina sprijinul parlamentarilor pentru ca Romania sa nu ajunga la alegeri anticipate! PNL nu a reușit sa convinga nici PSD și nici USR pentru a susține noul cabinet, deși ambele partide iși anunțasera disponibilitatea, daca Florin Cițu nu mai este premier.…

- Romania a inregistrat peste 17.000 de noi cazuri de COVID in ultimele 24 ore, iar toate județele sunt colorate in roșu. Un numar de 2.164 de localitati din Romania, dintre care 274 de municipii si orase, inregistreaza o incidenta de peste 3 cazuri de infectare la mia de locuitori si se afla in scenariul…