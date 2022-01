Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesu, este optimist ca pandemia de coronavirus poate fi invinsa in 2022. Directorul OMS este de parere ca anul acesta pandemia poate fi oprita cu condiția ca țarile sa colaboreze pentru a limita raspandirea virusului. Intr-un mesaj transmis…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesu, este optimist ca pandemia de coronavirus poate fi invinsa in 2022, cu condiția ca țarile sa colaboreze pentru a limita raspandirea virusului. Intr-un mesaj transmis cu ocazia Anului Nou, el a avertizat insa din nou in privința „naționalismului…

- Ministrul Sanatatii, Fahrettin Koca, a spus ca raspandirea noii variante Omicron este o cauza posibila a cresterii, dar si faptul ca oamenii petrec mai mult timp in spatii inchise, relateaza Agerpres, care citeaza DPA.Turcia realizeaza aleatoriu teste pentru diferitele variante ale coronavirusului.…

- Rezerva Federala, semnaland ca tinta de inflatie a fost indeplinita, a anuntat miercuri ca va incheia achizitiile de obligatiuni din perioada pandemiei in martie, deschizand calea pentru cresterea ratei dobanzii pana la 0,9% in 2022, eliminand treptat politicile adoptate la inceputul crizei de sanatate,…

- ECE INTREBARI PRIVIND PANDEMIA. EXISTA RASPUNSURI?1. Cum a aparut coronavirusul? In continuare un mister2. Vom reuși sau nu sa punem punct pandemiei prin vaccinare? Vaccinul funcționeaza impotriva oricarei tulpini noi? Cat de des va trebui sa ne vaccinam?3. Avem vaccin, dar cand vom avea și tratament…

- Fondul Monetar International (FMI) intentioneaza sa revizuiasca „in jos” previziunile sale de crestere globala din cauza noii variante Omicron care se raspandeste in intreaga lume, a afirmat vineri directorul general al institutiei, Kristalina Georgieva, citata de AFP. “O noua varianta care s-ar putea…

- Sectorul turismului global se asteapta la pierderi de 2.000 de miliarde de dolari in acest an sub efectul restrictiilor legate de pandemia de COVID-19, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Turismului (UNWTO) cu sediul la Madrid, care apreciaza ca reluarea activitatilor in acest sector este lenta…