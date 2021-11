Stiri pe aceeasi tema

- Interzicerea țigarilor cu arome și mentol a fost votata la Bruxelles printr-o Directiva Europeana, care a fost transpusa in Romania din 2016. Cu toate acestea, in țara noastra țigarile cu mentol nu mai sunt legale de puțin peste un an, insa corporația Japan Tobacco (JTI) continua sa distribuie la chioșcuri…

- Thierry Breton, comisarul european pentru Piața Interna, afirma ca sunt multe taxe pe energie. „Vom stimula statele membre sa le reduca, inclusiv TVA”, a declarat comisarul. Comisia Europeana va stimula statele membre sa reduca taxele pe energie si sa redistribuie profiturile rezultate de pe urma cresterii…

- Comisia Europeana va stimula statele membre sa reduca taxele pe energie si sa redistribuie profiturile rezultate de pe urma cresterii preturilor catre cei mai defavorizati, gratie diferitelor instrumente care le stau la dispozitie, a declarat luni comisarul pentru piata interna, Thierry Breton, transmite…

- Tulpina Delta a luat cu asalt Romania, asta dupa ce de cateva zile se inregistreaza peste 10.000 de cazuri Covid-19. Autoritațile sunt din ce in ce mai ingrijorate de evoluția pandemica, astfel introduc din ce in ce mai multe restricții și totodata fac tot posibilul pentru ca școlile sa funcționeze…

- Comisia Europeana spera ca România sa aiba cât mai repede instalat un guvern stabil, pentru a aplica reformele asumate, deoarece fondurile europene de 29 de miliarde de euro pe care țara vrea sa le atraga de la UE sunt condiționate de ținte și borne clare - au avertizat, luni, înalți…

- Momente de senzația la Congresul PNL. Rares Bogdan a transmis, sambata ca liberalii trebuie sa isi sustina guvernul si le-a cerut acestora sa se puna in spatele lui Florin Citu, pentru ca premierul este “un om onest si de bun simt”. “De luni mergem in unitate totala. Ii rog pe colegii mei din Brasov,…

- "Cel de-al doilea proiect de ordonanta de urgenta adoptat astazi are in vedere preluarea tuturor creselor in sistemul de educatie. Exista o serie de prevederi prin care acest lucru este posibil la solicitarea autoritatilor locale, prin decizia inspectoratelor scolare, a unitatilor de invatamant prescolare.…

- Vineri se va decide cum se vor desfasura anul scolar 2021-2022 Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Autoritatile ar urma sa decida vineri felul în care va începe si cum se vor desfasura activitatile în…