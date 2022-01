Stiri pe aceeasi tema

- Focarele de COVID din unitațile medicale nu sunt de natura sa ingrijoreze Arhiva foto. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România a stabilit miercuri un nou record al pandemiei de COVID-19: 34.255 de cazuri, aproape dublu fața de raportarea din 19 octombrie, când se atingea vârful…

- In ultima saptamana s-a raportat o creștere a numarului de cazuri noi, iar 85% dintre decesele COVID au fost inregistrate la persoanele nevaccinate. Peste 40% din totalul cazurilor de COVID au fost inregistrate in București, județele Cluj, Timis, Suceava si Brasov. Potrivit raportului dat de Institutul…

- Vești triste vin de la Iași, acolo unde o femeie de 75 de ani, suspecta de infecția cu Omicron, a murit in cursul zilei de ieri. Potrivit managerului Spitalului de Boli Infecțioase, acolo unde a decedat pacienta, testele de Covid-19 recoltate pacientei vor fi trimise la București, acolo unde va avea…

- Romania a raportat marti, 18 ianuarie, peste 16.000 de cazuri COVID , dublu fata de ziua precedenta, iar seful DSP Iasi, Vasile Cepoi, a declarat ca se asteapta ca numarul internarilor la terapie intensiva sa creasca, dar va fi mai redus decat cel din valul anterior, informeaza News.ro . Vasile Cepoi,…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza miercuri ca, in saptamana 20 - 26 decembrie, 88,9% din decesele COVID au fost inregistrate la persoane nevaccinate. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, in saptamana 20 - 26 decembrie, 38,4% din cazurile COVID au fost inregistrate in Bucuresti,…

- Inca un caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului la noi Foto: commons.wikimedia.org/wiki/File:SARS-CoV-2_without_background.png RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Înca un caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului, al 16-lea, a fost raportat ieri, în România…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca, in cursul zilei de azi, a fost confirmat, in Romania, cel de-al 16-lea caz COVID cu varianta Omicron. Potrivit MS, este vorba despre o femeie in varsta de 39 de ani, din judetul Bihor, cu istoric de calatorie in Republica Democrata Congo. Persoana este vaccinata cu…

- Mai mult de 90 la suta dintre decesele inregistrate in Romania la pacienți confirmați cu Covid in ultima saptamana au fost raportate la persoane nevaccinate. Potrivit raportarilor INSP, in saptamana 1-7 noiembrie 2021, 31,1% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Cluj, Bihor, Timiș…